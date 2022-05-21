Энес Кантер Фридом: «НБА наживается на рабском труде, для нее мораль имеет значение, пока речь не заходит о деньгах»

Центровой Энес Кантер Фридом, выступавший в НБА до февраля этого года, раскритиковал лигу за деловые связи с Китаем.

Ранее ESPN опубликовал результаты расследования, которые сообщают, что 40 основных владельцев команд НБА в совокупности имеют более 10 миллиардов долларов, связанных с Китаем.

«Нарушения прав человека происходят во всем мире. Мы должны называть вещи своими именами. Для НБА мораль имеет значение, пока речь не идет о деньгах или бизнесе. Так что это единственная вещь, которая разбила мне сердце. И все эти 50 владельцев клубов НБА наживаются на рабском труде», – заявил Фридом.

Накануне текущего розыгрыша плей-офф игры НБА вернулись на государственное телевидение Китая после почти трехлетнего запрета. На протяжении всего этого срока владельцы НБА хранили молчание, пока лига пыталась восстановить разорванные отношения, которые обошлись ей в сотни миллионов долларов.

Телевидение Китая перестало транслировать матчи НБА 8 октября 2019 года из-за ситуации вокруг массовых демонстраций в Гонконге. Президент «Филадельфии» Дэрил Мори, на тот момент генеральный менеджер «Хьюстона», опубликовал сообщение в Twitter, в котором выразил поддержку протестующим. Твит спровоцировал конфликт между НБА и Китаем.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая