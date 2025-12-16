  • Спортс
  • Де’Аарон Фокс: «История показывает: если ты добрался до финала Кубка НБА, ты можешь выиграть чемпионат»
0

Де’Аарон Фокс: «История показывает: если ты добрался до финала Кубка НБА, ты можешь выиграть чемпионат»

Де’Аарон Фокс считает опыт участия в финале Кубка НБА полезным для плей-офф.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс считает, что участие в финале Кубка НБА дает «Сперс» ценный опыт, который поможет команде в плей‑офф.

«В прошлом году «Оклахома» проиграла в финале Кубка, уступив «Милуоки». Обе эти команды выигрывали чемпионат в последние пять лет.

Так что, похоже, история показывает: если ты смог добраться до этого Кубка, ты можешь выиграть чемпионат. Конечно, все сильно отличается, когда речь идет о плей‑офф – победитель продолжает путь, проигравший отправляется домой.

Но в конечном счете я считаю, что сам опыт игры в важных матчах помогает в концовке сезона», – заявил Фокс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA TV
