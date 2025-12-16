0

Джейк Фишер: «Торонто» проявляет интерес к Домантасу Сабонису и Энтони Дэвису»

Джейк Фишер: «Торонто» проявляет интерес к Домантасу Сабонису и Энтони Дэвису.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Торонто» входит в число команд, заинтересованных в приобретении центровых Домантаса Сабониса («Сакраменто») и Энтони Дэвиса («Даллас»).

«То, какие сделки «Торонто» в итоге будет готов провести до дедлайна обменов в феврале, скорее всего, будет зависеть от того, насколько хорошими останутся результаты команды к приближению этого срока.

При этом «Рэпторс» уже дали первые сигналы о том, что намерены усилить переднюю линию. Источники, знакомые с планами клуба, называют «Торонто» среди команд, заинтересованных как в Домантасе Сабонисе, так и в Энтони Дэвисе», – сообщает инсайдер.

На данный момент «Торонто» идет на 3-м месте Восточной конференции с результатом 16-11.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
