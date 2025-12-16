0

Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк может вернуться на площадку в матче с «Миннесотой»

Форвард «Мемфиса» приближается к возвращению на паркет после операции на колене.

Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк, который пока не провел ни одного матча в этом сезоне после артроскопической операции на правом колене, может вернуться на площадку в матче с «Миннесотой» 18 декабря. Об этом сообщает обозреватель «Гриззлис» Майкл Уоллес.

Возвращение Кларка может стать своевременным подкреплением для «Мемфиса», поскольку команда потеряла своего основного центрового Зака Иди как минимум на четыре недели из-за травмы голеностопа.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница обозревателя «Мемфиса» Майкла Уоллеса в соцсети X
