Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк может вернуться на площадку в матче с «Миннесотой»

Форвард «Мемфиса» приближается к возвращению на паркет после операции на колене.

Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк , который пока не провел ни одного матча в этом сезоне после артроскопической операции на правом колене, может вернуться на площадку в матче с «Миннесотой» 18 декабря. Об этом сообщает обозреватель «Гриззлис» Майкл Уоллес.

Возвращение Кларка может стать своевременным подкреплением для «Мемфиса », поскольку команда потеряла своего основного центрового Зака Иди как минимум на четыре недели из-за травмы голеностопа.