  • «Бакс» убедили меня, что они «охотятся на крупную дичь». «Милуоки» интересуется Заком Лавином и Джерами Грантом
«Бакс» убедили меня, что они «охотятся на крупную дичь». «Милуоки» интересуется Заком Лавином и Джерами Грантом

«Милуоки» делает все возможное, чтобы убедить Янниса Адетокумбо остаться.

По информации авторитетного инсайдера Джейка Фишера, «Милуоки» действует на рынке предельно агрессивно, стремясь любыми способами усилить состав и убедить форварда Янниса Адетокумбо остаться в команде. «Бакс» активно интересуются защитником «Сакраменто» Заком Лавином и форвардом «Портленда» Джерами Грантом.

Как сообщает Фишер, один из генеральных менеджеров клуба НБА, с которым он пообщался, заявил: «Бакс» убедили меня, что они «охотятся на крупную дичь».

При этом он отметил, что ранее команда также проявляла интерес к таким игрокам, как Эндрю Уиггинс, Маркус Смарт и Деджонте Мюррэй.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
возможные переходы
Джейк Фишер
