Джамал Мюррэй о победе над «Хьюстоном» в овертайме: «Это была чертовски долгая игра»

Джамал Мюррэй о победе над «Рокетс» в овертайме: Это была чертовски долгая игра.

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй подвел итоги напряженного матча против «Хьюстона», завершившегося победой «Наггетс» в овертайме (128 : 125).

«Это была чертовски долгая игра. К таким матчам надо быть готовым – и индивидуально, и всей командой.

В начале у нас были отличные моменты для броска, но нужно было вовремя собраться, пока ситуация не вышла из‑под контроля.

Иногда приходится действовать агрессивно – просто потому, что игра этого требует», – пояснил Мюррэй, говоря о своих проходах под кольцо в концовке.

Победив «Рокетс», «Денвер» продлил победную серию до пяти матчей. При этом клуб впервые с 8 ноября выиграл на домашней арене. Мюррэй набрал 35 очков и 6 из 11 очков команды в овертайме.