Баркли назвал условие, при котором покинет «Inside the NBA» и будет комментировать гольф

Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли недавно встретился за ужином с генеральным директором LIV Golf Грегом Норманом. Во время беседы члену Зала славы баскетбола был предложена должность телеведущего на профессиональном гольф-туре, финансируемым Саудовской Аравией.

Баркли в эфире шоу Дэна Патрика назвал условие, при котором покинет «Inside the NBA» и будет комментировать гольф.

«Сейчас я получаю примерно 20 миллионов, если брать зарплату на TNT и рекламу. Если они утроят эту сумму, то в следующий раз, когда я буду на твоем шоу, первым вопросом должен быть: «Чарльз, где сегодня ты проводишь вечеринку?» – сказал Баркли.

59-летний Баркли на протяжении более двух десятилетий работает экспертом в программе «Inside the NBA» на канале TNT и связан контрактом с компанией Turner до конца сезона НБА-2024/25.

Все еще страдаете из-за титула «Голден Стэйт»? Посмотрите на котиков Джордана Пула, эта милота снимает любое жжение