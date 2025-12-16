0

Крис Пол пытался оспорить решение «Клипперс», пригласив в номер Брука Лопеса

Крис Пол привлек Брука Лопеса в попытке остаться в «Клипперс».

По данным авторитетной журналистки ESPN Рамоны Шелберн, расставание Криса Пола с «Клипперс» проходило крайне драматично. Когда ветеран узнал о решении клуба, он попытался оспорить его, пригласив в свой номер центрового Брука Лопеса.

«В какой‑то момент он пригласил в номер партнера по команде Брука Лопеса – фактически в качестве свидетеля, подтверждающего его ценность для коллектива», – пишет Шелберн.

В ходе беседы Пол напомнил генеральному менеджер «Клипперс» Лоуренсу Фрэнку, что просил организовать еще одну встречу с главным тренером Тайроном Лю, но этого так и не произошло. Фрэнк признал факт просьбы, но остался непреклонен, и решение осталось в силе.

Источники ESPN отмечают, что Лопес и Кавай Ленард были самыми активными сторонниками Пола в команде.

По информации Шелберн, многие одноклубники отправили 40-летнему разыгрывающему слова поддержки. Однако ни один из тех, кто принимал решение об его уходе (Стив Балмер, Джефф Ван Ганди, Лоуренс Фрэнк, Тайрон Лю), с ним не связался.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
