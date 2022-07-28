Сергей Вознюк покинул тренерский штаб «Зенита»

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Сергей Вознюк покинул тренерский штаб петербургского «Зенита» по истечении срока контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Вознюк работал в «Зените» с лета 2019 года. Вместе с командой специалист дебютировал в Евролиге и завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ (2022).

«Эти три сезона в Санкт-Петербурге подарили много особенных моментов — здесь у меня родился сын, здесь мы стали чемпионами. Город успел стать домом за это время — у меня тут много друзей, много людей, с которыми я продолжу общаться и после отъезда.

За два с половиной сезона работы с Паскуалем я приобрел огромный баскетбольный опыт. Такое запоминается. Уверен, что это повлияет на мои идеи, на мое баскетбольное мышление в будущем. И еще хочу отдать должное болельщикам «Зенита», которые всегда нас поддерживали, всегда было приятно играть — и дома, и на выезде, где нас тоже поддерживали.

Огромное спасибо руководству за то, что дали мне шанс, верили в меня. Также хотелось бы поблагодарить весь тренерский штаб, докторов, работников офиса. Да и коллектив игроков за три сезона всегда подбирался хороший — все здорово работали, отдавались. Мы заслуженно пришли к чемпионству, это особенный момент, который всегда хочется вспоминать. Мне будет приятно возвращаться в Санкт-Петербург», – сказал Вознюк.

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