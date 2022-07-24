Майк Джеймс: «У Хави Паскуаля есть лучшая комбинация под любую ситуацию на свете»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос OPAP Желимир Обрадович Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ соцсети Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс отдал должное главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю, под руководством которого играл в «Панатинаикосе» с 2016 по 2018 год.

«Ясикявичюс сказал, что по тактическим наработкам Паскуаль, наряду с Обрадовичем, является одним из лучших тренеров, с которыми он когда-либо работал. Согласен?», – спросил один из болельщиков в твиттере.

«У Хави есть лучшая комбинация под любую ситуацию на свете», – ответил Джеймс.

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