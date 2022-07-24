Майк Джеймс: «У Хави Паскуаля есть лучшая комбинация под любую ситуацию на свете»

Разыгрывающий Майк Джеймс отдал должное главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю, под руководством которого играл в с 2016 по 2018 год.

«Ясикявичюс сказал, что по тактическим наработкам Паскуаль, наряду с Обрадовичем, является одним из лучших тренеров, с которыми он когда-либо работал. Согласен?», – спросил один из болельщиков в твиттере.

«У Хави есть лучшая комбинация под любую ситуацию на свете», – ответил Джеймс.

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