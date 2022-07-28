Максим Учайкин вошел в штаб Хавьера Паскуаля в «Зените»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Максим Учайкин Баскетбол

Главный тренер «Зенита-М» Максим Учайкин перешел в основу и вошел в штаб главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, сообщает официальный сайт клуба.

Учайкин работает в системе «Зенита» с ноября 2020 года. В минувшем сезоне «Зенит-М» под его руководством завоевал золотые медали Единой молодежной лиги ВТБ.

«Меня переполняют эмоции, так как не каждому тренеру выпадает возможность войти в один из лучших тренерских штабов баскетбольной Европы и получить бесценный опыт, работая в команде самого высокого уровня. Хочу поблагодарить за предоставленный шанс главного тренера Хавьера Паскуаля и руководство клуба. Понимаю, что нужно упорно трудиться и проявить свои лучшие качества, чтобы соответствовать высоким стандартам, сохранить вектор интенсивного развития нашего клуба и выполнить задачи, которые будут поставлены перед командой на предстоящий сезон», – сказал Учайкин.

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