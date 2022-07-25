Егор Вяльцев – о работе в «Зените-2»: «Меня тянет в баскетбол в том или ином виде»

Чемпион Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» в интервью «Матч ТВ» рассказал, почему он согласился стать играющим тренером фарм-команды «Зенита».

— Вы — играющий тренер второй команды «Зенита». Что вас больше привлекает — тренерское дело или все же тянет на паркет?

— Меня тянет в баскетбол в том или ином виде — неважно. Площадка это будет, или нет — посмотрим. Как говорится, поживем — увидим.

— Как появилось предложение стать играющим тренером «Зенита-2»?

— Обычно. Позвонил агент, сказал: «Есть такое предложение. Готов рассматривать?» Я сказал, что готов.

— Чем интересна для вас новая работа?

— Тем, что я смогу передать накопленный мной опыт молодым баскетболистам, помочь им стать лучше. Надеюсь, дам им возможность заиграть на высшем уровне.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ