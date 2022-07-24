Миндаугас Кузминскас может перейти в «Панатинаикос»

ведет переговоры с форвардом (32 года, 206 см), пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

Литовский баскетболист начинал прошедший сезон в , но в апреле договорился о расторжении контракта.

Кузминскас провел 10 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 7 очков и 1,9 подбора. В 22 матчах его средние показатели составили 5 очков и 2 подбора.

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили