Миндаугас Кузминскас может перейти в «Панатинаикос»

«Панатинаикос» ведет переговоры с форвардом Миндаугасом Кузминскасом (32 года, 206 см), пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.
Литовский баскетболист начинал прошедший сезон в «Зените», но в апреле договорился о расторжении контракта.
Кузминскас провел 10 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7 очков и 1,9 подбора. В 22 матчах Евролиги его средние показатели составили 5 очков и 2 подбора.
Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили