Джеймс Джонс: «Монти Уильямс задал новые стандарты в «Финиксе»

Генеральный менеджер «Санз» заявил, что главному тренеру Монти Уильямсу удалось вывести команду на новый уровень.

«Финикс» продлил контракт с Уильмсом на несколько сезонов.

за три года с начала работы в клубе задал новые стандарты и руководил трансформацией командной культуры.

Мы ради объявить о продлении контракта с Монти. С нетерпением ждем возможности продолжить развитие этого успеха в предстоящие годы», – заявил Джонс.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?