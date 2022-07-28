Джеймс Джонс: «Монти Уильямс задал новые стандарты в «Финиксе»

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Генеральный менеджер «Санз» Джеймс Джонс заявил, что главному тренеру Монти Уильямсу удалось вывести команду на новый уровень.

«Финикс» продлил контракт с Уильмсом на несколько сезонов.

«Монти Уильямс за три года с начала работы в клубе задал новые стандарты и руководил трансформацией командной культуры.

Мы ради объявить о продлении контракта с Монти. С нетерпением ждем возможности продолжить развитие этого успеха в предстоящие годы», – заявил Джонс.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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