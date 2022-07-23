«Финикс» подпишет многолетнее продление с Монти Уильямсом

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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс подпишет многолетнее продление контракта с командой, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Нынешнее соглашение было подписано в 2019 году, когда специалист возглавил «Санз», и рассчитано на пять сезонов. Таким образом, стороны продлевают сделку за два года до ее окончания.

В минувшем сезоне Уильямс привел «Финикс» к рекордным показателям в регулярном чемпионате за всю историю клуба (64-18) и был признан лучшим тренером НБА.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?

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