«Финикс» подпишет многолетнее продление с Монти Уильямсом

Главный тренер «Финикса» подпишет многолетнее продление контракта с командой, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Нынешнее соглашение было подписано в 2019 году, когда специалист возглавил «Санз», и рассчитано на пять сезонов. Таким образом, стороны продлевают сделку за два года до ее окончания.

В минувшем сезоне Уильямс привел «Финикс» к рекордным показателям в регулярном чемпионате за всю историю клуба (64-18) и был признан лучшим тренером .

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?