Джеймс Джонс: «Рады, что Эйтон остается дома. Он очень важен для «Финикса»

Генеральный менеджер «Финикса» прокомментировал продление контракта с центровым .

«Деандре – сила на обеих половинах площадки. Он с каждым годом улучшал свою игру и будет продолжать делать это. Эйтон очень важен для нас и для того, что мы делаем, без него мы не смогли бы достичь наших недавних успехов.

Мы рады, что Деандре остается дома, в Долине, именно здесь его место», – сказал Джонс.

Эйтон 1 июля стал ограниченно свободным агентом и через несколько дней получил максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов от «Индианы». «Санз» воспользовались правом и повторили это предложение.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?