Джеймс Джонс: «Знали, чего хочет Эйтон»

Генеральный менеджер «Финикса» рассказал о подписании нового соглашения с центровым .

Эйтон 1 июля стал ограниченно свободным агентом и через несколько дней получил максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов от «Индианы». «Санз» воспользовались правом и повторили это предложение.

«Мы хотели, чтобы Деандре остался. Он жизненно важен для всего, что мы делаем. Мы действительно всегда так думали. Мы хотели сохранить его и сделали это в решающий момент. Нам не нужно было ждать 24 часа или 48 часов, потому что мы изначально знали, какого результата хотят достичь обе стороны.

Если у кого-то есть сомнения в наших намерениях, думаю, это решение расставило все на свои места. Для нас это было важнейшим делом, поэтому мы хотели справимся с ним быстро. У нас было несколько продуктивных разговоров. В итоге он получил максимальное предложение, которое мы повторили», – заявил Джонс.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?