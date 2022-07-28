«Финикс» продлил контракт с Монти Уильямсом

Главный тренер официально подписал многолетнее продление контракта с клубом.

Нынешнее соглашение было подписано в 2019 году, когда специалист возглавил «Санз», и рассчитано на пять сезонов. Таким образом, стороны продлевают сделку за два года до ее окончания.

В минувшем сезоне Уильямс привел «Финикс» к рекордным показателям в регулярном чемпионате за всю историю клуба (64-18) и был признан лучшим тренером НБА.

В сезоне-20/21 Монти вывел «Санз» в финальную серию.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича