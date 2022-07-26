Реджи Джексон: «Для «Клипперс» важно оставаться здоровыми, тогда будем думать о первом месте»

Разыгрывающий считает, что ключевым фактором для команды в новом сезоне будет ситуация со здоровьем игроков.

«Для «Клипперс» важно оставаться здоровыми. Надо избегать травм, и пусть тогда все идет своим чередом, а там уже посмотрим.

Я очень надеюсь на хороший сезон, когда все ребята будут в строю. Это мое главное пожелание, остальное будет зависеть от нас.

Наш офис проделал в последние годы отличную работу. У нас есть лучший тренер в лиге, . Он найдет способ и сделает так, что все будет работать. Когда все под контролем, у нас может быть только одна цель, и это первое место в таблице», – заявил Джексон.

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