«Клипперс» 11-й раз подряд завершили регулярку с положительным балансом. Это самая продолжительная действующая серия в НБА

в воскресенье выиграли у «Оклахомы» со счетом 138:88 и 11-й раз подряд завершили регулярный чемпионат с положительным балансом побед и поражений – 42:40.

Это самая продолжительная действующая серия в НБА.

Калифорнийский клуб занял 8-е место в таблице и сыграет в плей-ин с «Миннесотой».

«Клипперс» провели большую часть регулярки без травмированных лидеров (пропустил все 82 игры) и (51). Также из-за травм на длительный срок выбывали Маркус Моррис (28), Николя Батюм (22) и Норман Пауэлл (23).

Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает