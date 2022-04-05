Кавай Ленард проводит индивидуальные тренировки

Теги травмы Тайрон Лю Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард был замечен на тренировочной площадке, когда выполнял выполнял упражнения с мячом.

Восемь месяцев назад игрок перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю ранее заявил, что не ожидает возвращения Ленарда в нынешнем сезоне.

«Калифорнийская» команда иде на восьмом месте в Западной конференции и обеспечила себе попадание в плей-ин.

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