Кавай Ленард проводит индивидуальные тренировки

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард был замечен на тренировочной площадке, когда выполнял выполнял упражнения с мячом.
Восемь месяцев назад игрок перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки.
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю ранее заявил, что не ожидает возвращения Ленарда в нынешнем сезоне.
«Калифорнийская» команда иде на восьмом месте в Западной конференции и обеспечила себе попадание в плей-ин.
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