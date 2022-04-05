Кавай Ленард проводит индивидуальные тренировки

Звездный форвард «Клипперс» был замечен на тренировочной площадке, когда выполнял выполнял упражнения с мячом.

Восемь месяцев назад игрок перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки.

Главный тренер ранее заявил, что не ожидает возвращения Ленарда в нынешнем сезоне.

«Калифорнийская» команда иде на восьмом месте в Западной конференции и обеспечила себе попадание в плей-ин.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке