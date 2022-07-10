Джон Уолл: «Готов бороться с Реджи Джексоном за место в старте»

Новобранец поделился ожиданиями от конкуренции за место в стартовом составе команды.

В прошлом сезоне основным разыгрывающим калифорнийцев был , который набирал в среднем 17 очков, 4,8 передачи и 3,7 подбора.

«Я просто счастлив, что могу вернуться в баскетбол. Мне нравится конкуренция. Многие люди спрашивают меня: «Ты будешь злишься, если не попадешь в старт?» Мне все равно. Я боец, мне просто нужна возможность выйти на площадку.

Мы знаем, насколько талантлив Реджи Джексон. Он многое сделал для этой команды, особенно когда и отсутствовали. Даже когда они были здоровы, он был великолепен. Кто бы ни получил место в старте, это будет здорово», – заявил Уолл.

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