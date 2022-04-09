Кавай Ленард по-прежнему проводит только индивидуальные тренировки

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард недавно был замечен на тренировочной площадке, когда выполнял выполнял упражнения с мячом.

По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, Ленард по-прежнему занимается индивидуально и не допущен до тренировок в формате 3 на 3.

Восемь месяцев назад Ленард перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки. С тех пор лидер калифорнийцев не выходил на площадку.

Лю ранее заявлял, что не ожидает возвращения Ленарда в нынешнем сезоне. «Клипперс» примут участие в турнире плей-ин.

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные