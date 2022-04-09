Кавай Ленард по-прежнему проводит только индивидуальные тренировки

Звездный форвард «Клипперс» недавно был замечен на тренировочной площадке, когда выполнял выполнял упражнения с мячом.

По словам главного тренера «Клипперс» , Ленард по-прежнему занимается индивидуально и не допущен до тренировок в формате 3 на 3.

Восемь месяцев назад Ленард перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки. С тех пор лидер калифорнийцев не выходил на площадку.

Лю ранее заявлял, что не ожидает возвращения Ленарда в нынешнем сезоне. примут участие в турнире плей-ин.

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»