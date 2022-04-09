Кавай Ленард по-прежнему проводит только индивидуальные тренировки

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард недавно был замечен на тренировочной площадке, когда выполнял выполнял упражнения с мячом.
По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, Ленард по-прежнему занимается индивидуально и не допущен до тренировок в формате 3 на 3.
Восемь месяцев назад Ленард перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки. С тех пор лидер калифорнийцев не выходил на площадку.
Лю ранее заявлял, что не ожидает возвращения Ленарда в нынешнем сезоне. «Клипперс» примут участие в турнире плей-ин.
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