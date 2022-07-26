Джей Ар Смит – Дэмиану Лилларду: «Ты собираешься сгнить в «Портленде», бро?»

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Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит признался, что является большим поклонником Дэмиана Лилларда, но не понимает его желание провести всю карьеру за «Блэйзерс».

«Вот как я отношусь к Дэйму. Мне нравится Дэйм, мне нравится его игра, я уважаю его за то, что он делает. Но в то же время я не понимаю, ты собираешься сгнить в «Портленде», бро? Ты невероятный игрок», – сказал Смит в подкасте Гилберта Аренаса.

Бросил в тренера супом, ездил по Нью-Йорку на бронеавтомобиле, опубликовал задницу подруги. 100 раз, когда Джей Ар Смит трахнул нормальность

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