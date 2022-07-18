Дэмиан Лиллард случайно узнал, что «Портленд» выиграл Летнюю лигу в Лас-Вегасе

стал чемпионом Летней лиги НБА-2022, которая проходила с 7 июля в Лас-Вегасе.

В решающем матче «Блэйзерс» добились победы над «Нью-Йорком» со счетом 85:77 и оказались на вершине таблицы с показателями 4-1.

Лидер «Портленда» узнал о победе случайно. Разыгрывающий вел прямую трансляцию в сети, когда MVP турнира Трендон Уотфорд вышел на связь и показал ему свой трофей.

Лиллард в этот момент отдыхал в компании семьи, друзей и одноклубника .

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?