Дэмиан Лиллард – о травме: «После матчей у меня появлялась выпуклость размером с бейсбольный мяч»

Разыгрывающий рассказал, с чем ему приходилось иметь дело в последние годы из-за старой травмы, пока он не сделал операцию.

«Я не осознавал, насколько серьезной была травма, потому что имел дело с ней на протяжении четырех с половиной лет. После матчей я возвращался домой и у меня образовывалась выпуклость в нижней части живота размером с бейсбольный мяч.

Сейчас я и правда чувствую себя лучше, чем когда-либо. Я здоров на 100 процентов», – заявил 32-летний Лиллард.

Лидер «Блэйзерс» перенес операции на брюшной полости в январе и пропустил оставшуюся часть сезона-21/22.

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