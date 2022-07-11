Джа Морэнт: «Сделал бы Джордана один на один»

Разыгрывающий ответил на вопрос о том, что бы он сказал легендарному баскетболисту .

«Я бы поблагодарил его. Он является причиной, по которой многие люди играют в баскетбол. Не знаю, что бы я сказал ему. Всегда мечтал поиграть в его время. Этот подход к игре, мышление... Я бы хотел сыграть против него. И я бы его сделал. Да, просто я настолько уверен в себе, что могу обыграть один на один любого», – заявил Морэнт.

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