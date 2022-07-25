Малик Монк – о звездном трио «Лейкерс»: «Они взрослые люди и разберутся. У них все получится»

Экс-игрок «Лейкерс» Малик Монк считает, что звездное трио «озерников» Расселл Уэстбрук – Леброн Джеймс – Энтони Дэвис все же достигнет успеха.
«Они взрослые люди и разберутся. У них все получится, особенно когда они проводят такие разговоры.
Все трое очень хороши», – заявил Монк.
Недавно сообщалось, что Уэстбрук, Джеймс и Дэвис провели телефонный разговор, в ходе которого изъявили готовность играть вместе в новом сезоне.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе