Малик Монк – о звездном трио «Лейкерс»: «Они взрослые люди и разберутся. У них все получится»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Малик Монк Баскетбол

Экс-игрок «Лейкерс» Малик Монк считает, что звездное трио «озерников» Расселл УэстбрукЛеброн ДжеймсЭнтони Дэвис все же достигнет успеха.

«Они взрослые люди и разберутся. У них все получится, особенно когда они проводят такие разговоры.

Все трое очень хороши», – заявил Монк.

Недавно сообщалось, что Уэстбрук, Джеймс и Дэвис провели телефонный разговор, в ходе которого изъявили готовность играть вместе в новом сезоне.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

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