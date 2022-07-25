Малик Монк – о звездном трио «Лейкерс»: «Они взрослые люди и разберутся. У них все получится»

Экс-игрок считает, что звездное трио «озерников» – – все же достигнет успеха.

«Они взрослые люди и разберутся. У них все получится, особенно когда они проводят такие разговоры.

Все трое очень хороши», – заявил Монк.

Недавно сообщалось, что Уэстбрук, Джеймс и Дэвис провели телефонный разговор, в ходе которого изъявили готовность играть вместе в новом сезоне.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе