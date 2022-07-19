Кендрик Перкинс: «Леброн публично просит Дэвиса оставаться здоровым, а Уэстбрука – научиться играть без мяча»

Бывший игрок , ныне телевизионный эксперт считает, что Леброн обращается в звездным игрокам «Лейкерс», когда публично критикует команду.

«Я одержим победой. Мне не спится по ночам, когда хотя бы один человек в моей команде не разделяет такой подход», – заявил Джеймс в недавнем эпизоде шоу The Shop.

«Сейчас июль, и мы говорим о парне, который проведет 20-й сезон в лиге. Он посылает сообщение не только «Лейкерс» и Робу Пелинке, когда говорит: «Эй, давайте улучшим состав, у меня нет времени. Он также обращается к и .

Если не произойдет никаких переходов, у вас по-прежнему есть что-то вроде «Большого трио». И тогда Леброн скажет: «Черт возьми, я выйду и внесу свой вклад. Эй Ди, мне нужно, чтобы ты поработал над своим телом и оставался здоровым. Расселл Уэстбрук, мне нужно, чтобы ты поработал над своей игрой и научился приносить пользу без мяча в руках». Да, черт возьми, он посылает сообщение и , и товарищам по команде», – заявил Перкинс.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?