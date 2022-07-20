Уэстбрук не признавал свои ошибки на теоретических занятиях «Лейкерс» (The Athletic)

Разыгрывающему не нравилось быть в центре внимания на теоретических занятиях клуба.

Как сообщает инсайдер The Athletic Джован Буха, Уэстбрук отказывался признавать очевидные ошибки в игре, на которые ему указывали во время просмотра записей матчей.

Также проходила информация о том, что разыгрывающий не выполнил обещания, данные и перед обменом в «Лейкерс».

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