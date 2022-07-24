Дарвин Хэм: «Без Энтони Дэвиса у «Лейкерс» ничего не получится»

Главный тренер оценил влияние звездного форварда Энтони Дэвиса на игру команды.

«Без Эй Ди ничего не получится. При всем уважении к и , они останутся собой. Брон по-прежнему будет хорош, Расс проведет гораздо более хороший сезон, но наличие Эй Ди будет бесценно. Особенно с теми молодыми парнями, которых мы недавно подписали», – заявил Хэм.

29-летний Дэвис провел только 40 матчей в прошедшем сезоне.

Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф