Дарвин Хэм: «Без Энтони Дэвиса у «Лейкерс» ничего не получится»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм оценил влияние звездного форварда Энтони Дэвиса на игру команды.

«Без Эй Ди ничего не получится. При всем уважении к Леброну Джеймсу и Расселлу Уэстбруку, они останутся собой. Брон по-прежнему будет хорош, Расс проведет гораздо более хороший сезон, но наличие Эй Ди будет бесценно. Особенно с теми молодыми парнями, которых мы недавно подписали», – заявил Хэм.

29-летний Дэвис провел только 40 матчей в прошедшем сезоне.

Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф

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