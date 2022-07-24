Реакция «Далласа» на вопрос о возможном приобретении Расселла Уэстбрука: «Ни за что на свете»

Журналист ESPN и давний инсайдер «Мэверикс» Тим Макмэн рассказал о реакции представителей клуба на вопрос о возможном обмене разыгрывающего в .

«Итак, вы сказали, что слышали о возможном обмене Уэстбрука в «Даллас», и я связался с клубом. И я получил очень быстрый ответ: «Ни за что на свете», – рассказал Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста.

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