Инсайдер: «Уэстбрук сжег мосты, он ни с кем не ладил»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Кевин Дюрэнт Билли Донован Расселл Уэстбрук ESPN Джеймс Харден Баскетбол

Инсайдер ESPN Тим Макман описал ситуацию в карьере разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

Баскетболист часто фигурирует в слухах про обмены. Он проведет последний сезон по действующему контракту, после чего станет свободным агентом.

Некоторые эксперты считают, что Уэстбруку будет трудно подписать новое соглашение в НБА.

«К сожалению, Расс оставил много сожженных мостов. Он ни с кем не ладил. Совместное выступление с Кевином Дюрэнтом, очевидно, провалилось. То же самое с Джеймсом Харденом. Они вроде остались приятелями, но не смогли играть в одной команде. Оба ждали, когда это закончится. Или вы думаете, что Билли Донован снова захочет иметь дело с Рассом? Без вариантов», – заявил Макман.

«Лейкерс» должны смириться: избавиться от 44 млн Уэстбрука зимой и стать сильнее – невозможно

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