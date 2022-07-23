Инсайдер: «Уэстбрук сжег мосты, он ни с кем не ладил»

Инсайдер ESPN Тим Макман описал ситуацию в карьере разыгрывающего «Лейкерс» .

Баскетболист часто фигурирует в слухах про обмены. Он проведет последний сезон по действующему контракту, после чего станет свободным агентом.

Некоторые эксперты считают, что Уэстбруку будет трудно подписать новое соглашение в .

«К сожалению, Расс оставил много сожженных мостов. Он ни с кем не ладил. Совместное выступление с , очевидно, провалилось. То же самое с . Они вроде остались приятелями, но не смогли играть в одной команде. Оба ждали, когда это закончится. Или вы думаете, что снова захочет иметь дело с Рассом? Без вариантов», – заявил Макман.

«Лейкерс» должны смириться: избавиться от 44 млн Уэстбрука зимой и стать сильнее – невозможно