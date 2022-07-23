Джинни Басс готова расстаться с пиками 1-го раунда, только если это сделает «Лейкерс» претендентом на титул

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Владелец «Лейкерс» Джинни Басс готова расстаться с пиками 1-го раунда, только если это сделает калифорнийцев полноценным претендентом на чемпионский титул.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

По слухам, «Лейкерс» обсуждали с несколькими командами обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука, но предпочитали не отдавать вместе с ним принадлежащие клубу драфт-пики.

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