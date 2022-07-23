Дарвин Хэм: «Лейкерс» не нужны те, кто сомневается по поводу своего пребывания в команде»

Главный тренер назвал основные принципы построения новой команды калифорнийцев.

«У нас будет сплоченный коллектив. Сплоченные команды всегда добиваются успехов, именно такие команды в итоге и побеждают. А еще будет высокий уровень ответственности.

У нас будет жесткая команда. Мы будем строить игру от обороны. Вот где вы увидите самые быстрые и значительные перемены. В атаке мы будем делиться мячом.

Для нас важно, чтобы все поддерживали то, что мы делаем, чтобы все были вовлечены. Нам не нужны те, у кого есть сомнения по поводу целесообразности своего пребывания в команде, те, кто задается вопросом: «В правильном ли я месте?» – сказал 49-летний специалист.

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