«Уорриорз» обсуждают внутри клуба возможный обмен Дюрэнта

«Голден Стэйт» обсуждает внутри организации возможное приобретение форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
По словам Уиндхорста, «Уорриорз» не жалеют денег на зарплаты и c энтузиазмом относится к любым способам усиления состава.
Отмечается также, что потенциальная сделка не была отвергнута лидером команды Стефеном Карри, мнение которого спрашивали в первую очередь.
Ранее проходила информация, что «Голден Стэйт» не заинтересован отдавать за Дюрэнта значимых молодых игроков.
Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться