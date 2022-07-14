«Уорриорз» обсуждают внутри клуба возможный обмен Дюрэнта

«Голден Стэйт» обсуждает внутри организации возможное приобретение форварда , сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

По словам Уиндхорста, «Уорриорз» не жалеют денег на зарплаты и c энтузиазмом относится к любым способам усиления состава.

Отмечается также, что потенциальная сделка не была отвергнута лидером команды , мнение которого спрашивали в первую очередь.

Ранее проходила информация, что «Голден Стэйт» не заинтересован отдавать за Дюрэнта значимых молодых игроков.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться