Инсайдер Рик Бьюкер: «Карри несколько раз связывался с Дюрэнтом. Он хочет увеличить шансы на 5-й титул»

Инсайдер Рик Бьюкер рассказал о том, что лидер «Голден Стэйт» заинтересован в возвращении в команду форварда и выходил с ним на связь, чтобы обсудить воссоединение.

«Источник в лиге рассказал, что Карри несколько раз связывался с Дюрэнтом. Он хочет увеличить шансы на завоевание пятого титула, что позволит ему обогнать Леброна Джеймса», – информирует Бьюкер.

Дюрэнт дважды становился чемпионом с «Голден Стэйт», но в 2019 году перешел в . Сейчас Кевин хочет сменить команду и запросил обмен.

По слухам, обсуждает внутри организации возможное приобретение Дюрэнта.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена