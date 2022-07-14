Инсайдер Рик Бьюкер: «Карри несколько раз связывался с Дюрэнтом. Он хочет увеличить шансы на 5-й титул»

Инсайдер Рик Бьюкер рассказал о том, что лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри заинтересован в возвращении в команду форварда Кевина Дюрэнта и выходил с ним на связь, чтобы обсудить воссоединение.
«Источник в лиге рассказал, что Карри несколько раз связывался с Дюрэнтом. Он хочет увеличить шансы на завоевание пятого титула, что позволит ему обогнать Леброна Джеймса», – информирует Бьюкер.
Дюрэнт дважды становился чемпионом с «Голден Стэйт», но в 2019 году перешел в «Бруклин». Сейчас Кевин хочет сменить команду и запросил обмен.
По слухам, «Голден Стэйт» обсуждает внутри организации возможное приобретение Дюрэнта.
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена