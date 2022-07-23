«Он может играть за «Дакс» в Китае». Инсайдеры считают, что Уэстбрук может оказаться без контракта в 2023 году

Инсайдеры ESPN Тим Бонтемпс, Тим Макман и Брайан Уиндхорст во время записи подкаста обсудили тему продолжения карьеры 33-летнего разыгрывающего .

Уэстбрук, который часто фигурирует в слухах про обмены, проведет последний сезон по действующему контракту, а в 2023 году станет свободным агентом.

Бонтемпс: Возможно, после выступления за «Лейкерс» Расса больше не будет в этой лиге.

Макман: В «Далласе» сказали «черта с два», когда речь зашла о подписании Расса. Он может играть за «Дакс» в Ките.

Уиндхорст: У Расса и правда туго с вариантами на рынке.

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