Шэннон Шарп: «В НБА нет команд, которые считают Расса игроком, способным изменить ситуацию»

По словам известного спортивного эксперта Шэннона Шарпа, и , и заинтересованы в обмене разыгрывающего в другую команду, однако у Уэстбрука не так много вариантов на выбор.

«Похоже, что Расс больше не хочет играть за «Лейкерс», а «Лейкерс» не хотят, чтобы Расс был в их составе. Но у него заканчиваются варианты. В лиге нет команд, которые считают Расса игроком, способным изменить ситуацию», – сказал Шарп.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов