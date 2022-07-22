«Индиана» отказалась обменять Хилда и Тернера на Уэстбрука и один драфт-пик первого раунда

Сделка, в результате которой могли приобрести у «Индианы» и в обмен на и драфт-пик первого раунда, не состоится, сообщает инсайдер The Athletic Боб Кравиц.

«Пэйсерс» настаивают, чтобы к сделке был добавлен еще один пик первого раунда.

Ранее Уэстбрук воспользовался опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2022/23 стоимостью 47,1 миллиона долларов.

Девятикратный участник Матча всех звезд в минувшем сезоне набирал в среднем 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи за матч. На прошлой неделе Уэстбрук прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении 14 лет.

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