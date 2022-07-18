Марк Стейн: «Уэстбрук может перейти в «Никс», если им удастся заполучить Митчелла»

По словам инсайдера Марка Стейна, «Лейкерс» могут обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Никс», если нью-йоркскому клубу удастся заполучить защитника «Юты» Донована Митчелла.
«Один источник из лиги посоветовал мне в Лас-Вегасе следить за переговорами «Никс» и «Лейкерс» по возможной сделке с участием Уэстбрука, если Леону Роузу удастся привести Донована Митчелла в «Мэдисон-сквер-гарден», – сказал Стейн.
Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?