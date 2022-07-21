Шэннон Шарп: «Леброн знает, что не сможет выиграть титул с Уэстбруком»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп заявил, что лидер Леброн Джеймс будет рад обмену .

«Если попросить искренне сказать, верит ли он, что может выиграть чемпионат с Рассом, то он ответит: «Конечно, нет».

Леброн знает, что не сможет выиграть титул с Уэстбруком в качестве основного персонажа в своем фильме.

Леброн хотел бы, чтобы Расс ушел, но я не знаю, как они это осуществят. Я не верил в них с самого начала, и я не верю в них сейчас, даже при здоровых Дэвисе и Леброне», – сказал Шарп.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе