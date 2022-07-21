Шэннон Шарп: «Леброн знает, что не сможет выиграть титул с Уэстбруком»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп заявил, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс будет рад обмену Расселла Уэстбрука.
«Если попросить Леброна Джеймса искренне сказать, верит ли он, что может выиграть чемпионат с Рассом, то он ответит: «Конечно, нет».
Леброн знает, что не сможет выиграть титул с Уэстбруком в качестве основного персонажа в своем фильме.
Леброн хотел бы, чтобы Расс ушел, но я не знаю, как они это осуществят. Я не верил в них с самого начала, и я не верю в них сейчас, даже при здоровых Дэвисе и Леброне», – сказал Шарп.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе