Дарвин Хэм: «Лейкерс» пережили сложный сезон, и не во всем виноват Расселл Уэстбрук»

Новый главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что нельзя винить в провальном сезоне команды.

«У всех нас были сезоны, когда мы могли бы добиться большего, если бы лучше играли или обстоятельства были бы более благоприятные. Думаю, что все знают, какой сезон только что пережили «Лейкерс». И не во всем виноват Расселл Уэстбрук.

Вспомните матчи, которые пропустил Леброн Джеймс. Уэстбрук, Джеймс и Дэвис провели вместе всего 22 матча, а речь идет о сезоне из 82 игр. Вспомните постоянные травмы, подписание игроков из G-лиги, коронавирус, протокол. Винить во всем этом Расса как-то несправедливо», – сказал Хэм.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века