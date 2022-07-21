«Лейкерс» продолжают интересоваться Бадди Хилдом и Майлзом Тернером

«Лейкерс» возобновили переговоры о потенциальном обмене ключевых игроков «Индианы» Бадди Хилда и Майлза Тернера, сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.
Отмечается, калифорнийский клуб может включить в сделку разыгрывающего Расселла Уэстбрука, чтобы заполучить и Хилда, и Тернера.
Альтернативным вариантом является приобретение Хилда в обмен атакующего защитника Тэйлена Хортон-Такера и другие активы.
Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?