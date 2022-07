Компания Леброна Джеймса подала заявку на регистрацию товарного знака «Заткнись и стучи мячом»

Компания Uninterrupted, Inc., которую звезда основал вместе с Мэвериком Картером в 2015 году, подала заявку на регистрацию товарного знака «Заткнись и стучи мячом» («Shut Up and Dribble»).

В заявке говорится, что фраза будет использоваться для «виртуальных товаров, таких как обувь, одежда, головные уборы, очки, сумки, спортивные сумки, рюкзаки, спортивный инвентарь, предметы искусства, игрушки и аксессуары для использования в Интернете и виртуальных мирах».

В 2018 году телеведущая Fox News Лора Ингрэм сказала Джеймсу «заткнуться и стучать мячом» после комментариев баскетболиста о тогдашнем президенте США Дональде Трампе.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?