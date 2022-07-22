«Лейкерс» просмотрят несколько опытных игроков, в том числе Шабазза Мухаммада

планируют пригласить на просмотр несколько опытных свободных агентов, в том числе 29-летнего форварда (198 см, 101 кг), сообщает HoopsHype.

Мухаммад, который был выбран под 14-м номером драфта 2013 года, побывал на просмотре в «Сакраменто» во время Летней лиги в Лас-Вегасе.

Мухаммад дебютировал в НБА в составе «Миннесоты» и провел за команду четыре с половиной сезона. Показатели форварда за «Миннесоту» составили 9,0 очка и 2,8 подбора в среднем за матч. Шабазз не играет в НБА с 2018 года.

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