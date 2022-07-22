Дарвин Хэм: «Шак и Кобе ругались на протяжении всей финальной серии 2004 года»

Чемпион НБА 2004 года в составе , ныне главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, как суперзвезды «Лейкерс» и ’Нил конфликтовали на протяжении всей финальной серии плей-офф 2004 года.

«Они ругались, это то, что я помню. Не в личном плане, я не проводил с ними каждый день, но я видел, что энергия на площадке была неправильной.

Я отлично помню ту команду, энергию вокруг той команды, в частности, между Шаком и Кобе на площадке. Она просто казалась неправильной. Что-то было немного не так», – рассказал Хэм.

20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой