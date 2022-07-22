Остин Ривз надеется избавиться от прозвищ «AR-15» и «Деревенский Кобе»

Защитник признался, что ему не нравятся прозвища «AR-15» и «Деревенский Кобе», которые он получил во время дебютного сезона, и просит болельщиков придумать ему новое.

AR-15 – полуавтоматическая винтовка, которую в частности использовал стрелок во время массового убийства в школе города Ювалде в мае 2022 года.

«Я не одобряю любое насилие с применением оружия, которое происходит в нашей стране. Но если вам дали прозвище, вы не можете никак на это повлиять. Я имею в виду, что я не выходил и не говорил, что меня так зовут.

Были и другие прозвища, такие как «Деревенский Кобе». Наверное, это тоже не лучший вариант, учитывая трагическую гибель Кобе», – сказал Ривз.

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