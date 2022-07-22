Андре Игудала упомянул о штрафе Лэйкоба на 500 тысяч для продвижения подкаста

оштрафовала владельца «Уорриорз» Джо Лэйкоба на 500 тысяч долларов за нарушение правил лиги по вопросу публичной обсуждения коллективного соглашения.

В эфире подкаста и Эвана Тернера Лэйкоб назвал существующую систему с выплатой налога на роскошь «очень несправедливой».

Игудала во время вручения спортивных наград ESPY поднялся на сцену вместе с «Голден Стэйт», когда калифорнийцы получили приз «Лучшая команда года».

«Я здесь для того, чтобы немного раскрутить наш с Эваном Тернером подкаст. Мы только что лишили Джо Лэйкоба 500 тысяч долларов. Извини, Джо», – произнес Игудала.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?