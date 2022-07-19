Игудала и владелец «Уорриорз» обсудили продление контракта ветерана во время записи подкаста

Свободный агент и владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб обсудили продление контракта ветерана во время записи подкаста с участием .

Лэйкоб: Так ты остаешься с нами на следующий сезон?

Игудала: О черт, вы хотите, чтобы я вернулся?

Тернер: Дре сказал, что хочет 28 миллионов.

Лэйкоб: Ну, столько он не получит, могу заверить тебя. Я должен платить всем этим молодым парням, приятель!

Чуть позже Лэйкоб порассуждал о важной роли Игудалы в команде.

«Андре проводил на площадке не очень много времени. Но ты очень важен, ты оказывал большое влияние. Это не прошлом мимо нас. Большое влияние. Я видел, что ты делаешь на скамейке, что делаешь в раздевалке. Мы хотим сохранить тебя, это часть плана», – сказал Лэйкоб.

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